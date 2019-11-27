В России на коров одели VR очки для того, чтобы "выпасать" животных на виртуальном поле

На ферме под Москвой протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Согласно задумке авторов идеи VR очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее.

Не спешите смеяться, ведь предполагается, что спокойная атмосфера приведет к повышению надоев. Именно поэтому животным в VR показывают летние луга, сообщает "Медуза".

Не пропустите: Почему не стоит оставлять ребенка наедине с папой: забавные фото

Отмечается, что первые испытания VR очков зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада".

Очки виртуальной реальности создавались с учетом строения коровьих голов и особенностей зрения крупного рогатого скота. В разработке устройства участвовали и ветеринары.



Русским коровам одели на головы VR очки / 4pda.ru

Все очень серьезно

Эксперимент российских фермеров базируется на настоящей науке, а именно на исследованиях сотрудников из Вагенингенского университета в Голландии. Они установили, что условия окружающей среды, неожиданно, влияют на здоровье коров, а вместе с тем на качество и количество производимого ими молока.

В рамках эксперимента была создана специальная программа для имитации животных. Впрочем, авторы тестов отмечают, что пока о влиянии VR-очков на надой коров говорить рано, "это покажет дальнейшее комплексное изучение".

В случае положительных результатов исследования специалисты намерены масштабировать проект и в конце концов модернизировать отечественную сферу молочного производства.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно