В России на коров одели VR очки для того, чтобы "выпасать" животных на виртуальном поле

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В России снова творится что-то странное / meduza

На ферме под Москвой протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Согласно задумке авторов идеи VR очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее.

Не спешите смеяться, ведь предполагается, что спокойная атмосфера приведет к повышению надоев. Именно поэтому животным в VR показывают летние луга, сообщает "Медуза".

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Отмечается, что первые испытания VR очков зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада".

Очки виртуальной реальности создавались с учетом строения коровьих голов и особенностей зрения крупного рогатого скота. В разработке устройства участвовали и ветеринары.


Русским коровам одели на головы VR очки / 4pda.ru

Все очень серьезно

Эксперимент российских фермеров базируется на настоящей науке, а именно на исследованиях сотрудников из Вагенингенского университета в Голландии. Они установили, что условия окружающей среды, неожиданно, влияют на здоровье коров, а вместе с тем на качество и количество производимого ими молока.

В рамках эксперимента была создана специальная программа для имитации животных. Впрочем, авторы тестов отмечают, что пока о влиянии VR-очков на надой коров говорить рано, "это покажет дальнейшее комплексное изучение".

В случае положительных результатов исследования специалисты намерены масштабировать проект и в конце концов модернизировать отечественную сферу молочного производства.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости России Техно Гаджеты Новости Техно Курьезные новости
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