25 октября в России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2. 1б". Это первый запуск ракеты из этой линейки после аварии в Байконуре.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Известно, что эта ракета должна доставить в космос спутник военного назначения.

Как пишет агентство, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, средства наземного автоматизированного комплекса управления выполняли контроль проведения пуска и полета носителя.

Это третий пуск ракеты-носителя Союз-2, проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк.

Напомним, утром 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавтов живые, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так и легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

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