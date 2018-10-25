В России снова запустили ракету "Союз" с военным грузом на борту
25 октября в России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2. 1б". Это первый запуск ракеты из этой линейки после аварии в Байконуре.
Об этом пишет российский "Интерфакс".
Известно, что эта ракета должна доставить в космос спутник военного назначения.
Как пишет агентство, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, средства наземного автоматизированного комплекса управления выполняли контроль проведения пуска и полета носителя.
Это третий пуск ракеты-носителя Союз-2, проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк.
Напомним, утром 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавтов живые, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так и легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно