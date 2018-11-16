В России второй раз запустили ракету "Союз"

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В России запустили ракету-носитель "Союз-ФГ"
В России запустили ракету-носитель "Союз-ФГ" / Иллюстративное фото

В пятницу вечером, 16 ноября, российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-10" стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур. Этот запуск стал первым для ракеты этого типа после аварии 11 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

В Центре также сообщили, что грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет к МКС.

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Антенны и солнечные батареи грузового корабля "Прогресс МС-10" раскрылись. Внешние элементы конструкции корабля полностью раскрылись,
– сказал комментатор Центра.

Стыковка "Прогресса" с МКС должна состояться 18 ноября в 21:29 по киевскому времени. Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Этот грузовой корабль должен был стартовать к МКС 30 октября, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" пуск "Прогресса" был перенесен на 16 ноября. Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел крушение 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

Авария произошла из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы отвода боковых блоков в сторону от ракеты. Экипаж "Союза МС-10" не пострадал.

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Теги: Новости России Техно Космос Авария ракеты Союз
Источник: Техно
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