В Samsung рассказали сколько будут "весить" 8К-ролики на смартфонах Galaxy S20

Отличительной чертой недавно представленных флагманов Samsung Galaxy S20 стала возможность записи видео в разрешении 8K. На первый взгляд, такой контент может быстро заполнить память девайса, однако вендору удалось существенно снизить объем полученных файлов.

Сколько будут занимать 8К-ролики

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По заявлению Samsung, 60-секундный ролик с разрешением 8К занимает всего 600 МБ в памяти смартфона благодаря использованию актуального кодека HEVC.

Для сравнения, минутное 4К-видео, снятое на Samsung Galaxy S10+, "съедает" 350 МБ дискового пространства. Таким образом новые флагманы демонстрируют значительно большую эффективность по соотношению разрешения картинки и ее "веса".

Ограничения съемки

Стоит отметить, что продолжительность записи роликов в сверхвысокой разрешающей способности ограничена пятью минутами. Похожие ограничения были установлены и для флагманов предыдущего поколения: так, линейка Galaxy S10 может записать 10-минутный ролик 4К @ 30 fps, а при кадровой частоте 60 fps это время сокращается до пяти минут.

Обзор смартфонов Samsung Galaxy S20 – смотрите видео

Сбережение памяти на смартфонах

Дополнительно сэкономить дисковое пространство владельцы новых "галактик" могут с помощью microSD-карты с высокой скоростью записи. Даже если пользователь не сохраняет контент непосредственно на внешний накопитель, он может перенести на нее видеоролики позже.

Базовые модели серии Galaxy S20 имеют всего 128 ГБ встроенного накопителя, при этом часть памяти отводится под операционную систему и приложения. Максимальный объем встроенной памяти версий Galaxy S20+ и S20 Ultra составляет 512 ГБ.

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