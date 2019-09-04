Внутри метеорита нашли нетипичный для него материал

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Внутри метеорита нашли нетипичный материал
Внутри метеорита нашли нетипичный материал / newsweek.com

Ученые обнаружили внутри астероида минерал, который теоретически не должен там быть. Ранее считалось, что это вещество может появиться только в процессе промышленной выплавки стали.

Как пишет Newsweek, этот метеорит упал на территории Австралии еще в 1950-х годах. Сейчас ученые установили, что внутри метеорита находится эдскоттит. Ранее считалось, что это вещество не может быть образовано естественным путем.

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С 1951 года ученые отрезали по кусочку от астероида, изучая его химический состав. Именно поэтому эдскоттит обнаружили так поздно – почти после 70 лет опытов.

Как известно, минералы не получают название, пока их не обнаружат в природных источниках. Так что теперь исследователи получили официальное право дать имя веществу, которое ранее считалось только искусственным.

Поэтому этот минерал получил название в честь Эдварда Скотта, одного из исследователей космологической химии из Гавайского университета. Он внес весомый вклад в исследование метеоритов.

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Теги: Новости Техно Техно Космос Астероид
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