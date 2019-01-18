В сеть "слили" обзор нового Google Pixel 3 Lite: интересные подробности

На YouTube-канале Andro-News блогер опубликовал, а затем удалил, небольшой видеообзор к выпуску смартфона Google Pixel 3 Lite, который производитель официально еще не представил.

Правда, вскоре ролик был удален по требованию правообладателей, но информация успела разлететься по сети. Смартфон представляет собой более дешевую и компактную версию Pixel 3.

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Он получил такое же 12-мегапиксельную камеру, как и в Pixel 3, другие же параметры у него более простые. Смартфон использует пластиковый корпус, боковая кнопка ярко-зеленого цвета.

Видеообзор Google Pixel 3 Lite на английском, смотрите в видео:

Google Pixel 3 Lite оснащается 5,56-дюймовым дисплеем с разрешением (1080 х 2160 пикселей), процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти.

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Официальный выход Google Pixel 3 Lite ожидается после майской конференции Google, старт может состояться в конце мая или начале июня 2019 года.

Напомним, смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL официально представили 9 октября 2018 года. Базовая версия устройства получила дисплей с диагональю 5,5 дюйма и широкими рамками по краям, 4 ГБ оперативной памяти, внутреннее хранилище на 64 ГБ и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Старшая версия смартфона имеет дисплей с диагональю 6,3 дюйма и отличается трендовой "челкой", которая далеко не всем пользователям пришлась по вкусу. Другие характеристики у устройств идентичны.

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