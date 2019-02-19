На телевидении запустили официальную рекламу смартфонов Samsung Galaxy S10: видео

Производители мобильных устройств все чаще допускают утечки накануне громких анонсов. За сутки до официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S10 на норвежском телевидении запустили рекламу флагманов.

Зрители моментально сохранили ролик и начали им делиться в социальных сетях. На видео раскрыты некоторые особенности будущего смартфона.

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Особенности. В 30-секундном рекламном ролике демонстрируются Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus с отверстиями в экранах под фронтальные камеры. Кроме того, речь идет об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев в дисплее, 3,5-миллиметровом разъеме для наушников, тройной основной камере и поддержке реверсивной беспроводной зарядки.

Реклама Samsung Galaxy S10 – смотрите видео

Дата анонса. Уже в среду, 20 февраля, Samsung должна представить Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, упрощенный Galaxy S10e, Galaxy S10X с поддержкой 5G и гибкий смартфон Galaxy Fold.

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