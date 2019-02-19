На телевидении запустили официальную рекламу смартфонов Samsung Galaxy S10: видео

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Samsung Galaxy S10 официальная реклама
Samsung Galaxy S10 официальная реклама / Фото из открытых источников

Производители мобильных устройств все чаще допускают утечки накануне громких анонсов. За сутки до официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S10 на норвежском телевидении запустили рекламу флагманов.

Зрители моментально сохранили ролик и начали им делиться в социальных сетях. На видео раскрыты некоторые особенности будущего смартфона.

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Особенности. В 30-секундном рекламном ролике демонстрируются Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus с отверстиями в экранах под фронтальные камеры. Кроме того, речь идет об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев в дисплее, 3,5-миллиметровом разъеме для наушников, тройной основной камере и поддержке реверсивной беспроводной зарядки.

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Дата анонса. Уже в среду, 20 февраля, Samsung должна представить Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, упрощенный Galaxy S10e, Galaxy S10X с поддержкой 5G и гибкий смартфон Galaxy Fold.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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