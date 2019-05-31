В сеть выложили видео с затмением, которое произошло в 1900 году

Британский институт кино и Королевское астрономическое общество выложили в сеть интересное видео. Это первая в истории видеозапись солнечного затмения, которое произошло 28 мая 1900 года.

Первую запись с полным солнечным затмением сделал британский иллюзионист Невил Маскелайн совместно с американским астрономом Джоном Беконом. Это была вторая попытка снять затмение. Первую запись украли во время путешествия в Британию.

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Как восстановили изображение. Сейчас это архивное видео оцифровали. Каждый кадр записи, который хранится в архиве, был отсканирован специалистами из Национального архива Британского института кино. После этого все изображения свели в видео с разрешением 4К. Именно это изображение и опубликовали в открытом доступе.

Первое в истории видео с солнечным затмением

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