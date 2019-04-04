В Сети опубликовали первое фото флагманского смартфона Redmi Pro 2: детали

53 Читати новину українською
Redmi Pro 2: характеристики и фото
Redmi Pro 2: характеристики и фото / Фото из открытых источников

Сетевые источники опубликовали новую порцию информации относительно флагманского смартфона Redmi Pro 2. Раньше в интернете уже проскакивала информация о том, что новинка получит нынешний топовый процессор Snapdragon 855.

Характеристики. Как сообщает GSMArena, экран смартфона будет полностью безрамочным – для него не предусмотрено наличие выреза или отверстий. Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.

Читайте также: У Xiaomi возникли трудности с производством Mi 9: в чем дело

В состав основной тыльной камеры войдет 48-мегапиксельный сенсор. Эта камера, как можно видеть на опубликованном рендере, будет выполнена в виде тройного блока. Скорее всего, смартфон получит не менее 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью от 64 ГБ.

Redmi Pro 2
Redmi Pro 2 получит выдвижную камеру

Напомним, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь был замечен с пока не представленными официально смартфонами. По слухам, одним из них как раз и является аппарат Redmi на платформе Snapdragon 855.

Дата анонса. Презентация модели Redmi Pro 2 может состояться в третьем или четвертом квартале нынешнего года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Команда Зеленского сама себя загнала в институционную ловушку, – эксперт
сегодня
2592
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1249
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
3 апреля 16:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 1283
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
466
Как компания Apple смогла стать успешной
1 апреля 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 204
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1751
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук