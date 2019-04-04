В Сети опубликовали первое фото флагманского смартфона Redmi Pro 2: детали

Сетевые источники опубликовали новую порцию информации относительно флагманского смартфона Redmi Pro 2. Раньше в интернете уже проскакивала информация о том, что новинка получит нынешний топовый процессор Snapdragon 855.

Характеристики. Как сообщает GSMArena, экран смартфона будет полностью безрамочным – для него не предусмотрено наличие выреза или отверстий. Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.

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В состав основной тыльной камеры войдет 48-мегапиксельный сенсор. Эта камера, как можно видеть на опубликованном рендере, будет выполнена в виде тройного блока. Скорее всего, смартфон получит не менее 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью от 64 ГБ.



Redmi Pro 2 получит выдвижную камеру

Напомним, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь был замечен с пока не представленными официально смартфонами. По слухам, одним из них как раз и является аппарат Redmi на платформе Snapdragon 855.

Дата анонса. Презентация модели Redmi Pro 2 может состояться в третьем или четвертом квартале нынешнего года.

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