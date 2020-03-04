В сети опубликовали подробные характеристики новых видеокарт NVIDIA

Часто данные о новых видеокартах появляются задолго до официального анонса: так случилось и в случае NVIDIA. В сети опубликовали спецификации двух неизвестных устройств компании, которые засветились в Geekbench.

Характеристики видеокарт

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Судя по опубликованным данным, первая видеокарта получит 7 552 ядра CUDA и 118 потоковых процессоров, 24 ГБ видеопамяти и частоту 1,11 ГГц с общей производительностью в 16,7 Тфлопс, сообщает Wccftech.

В OpenCL она набрала 184 096 баллов. Результат обходит показатели NVIDIA Titan RTX на 40% – отрыв просто огромный.



Характеристики видеокарты NVIDIA

Второй чип демонстрирует 6 912 ядер CUDA, 108 потоковых процессоров, 47 ГБ видеопамяти и частоту в 1,01 ГГц, которые обеспечивают производительность в 13,9 Тфлопс.

Модель набирает 141 654 балла в OpenCL. Однако 47 ГБ видеопамяти выглядят подозрительно – наверное, в утечку закралась какая-то ошибка.



Характеристики видеокарты NVIDIA

Другие данные и дата анонса

Аналитики предполагают, что видеокарты относятся к новой линейке ускорителей NVIDIA – Ampere или Hopper. Однако более подробной информации о них пока нет: устройства не представлены официально. Возможно, анонс состоится этим летом.

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