В сети опубликовали свежую визуализацию флагмана Samsung Galaxy S10 Lite

Изображения нового флагмана от Samsung – Galaxy S10 – продолжают распространяться в сети. На этот раз обнародован рендер Lite-версии этого смартфона.

Соответствующее фотографии обнародовал ресурс Ice Universe.

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Рендер Samsung Galaxy S10 Lite

Заметим, что на картинке видно только переднюю часть устройства. Также известно, что смартфон, как и остальные комплектующие из этой серии, получит широкоформатный дисплей с тонкими рамками. Также он будет оснащен подекранной фронтальной камерой, расположенной в правом верхнем углу. В целом Galaxy S10 Lite будет 3 датчика камер – плюс еще одна двойная основная.

Относительно характеристик, то по слухам, этот сматфонов получит дисплей на 5.8-дюймов с AMOLED-матрицей, разрешение которого будет 2K+, а соотношение сторон – 18.5:9. Кроме того, новинка сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев на боковой стороне, чипом Exynos 9810 или Snapdragon 855 (в зависимости от рынка продаж) и 6/8 ГБ оперативной памяти.

Добавим, что Samsung Galaxy S10 Lite должны представить вместе с Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus на выставке MWC 2019, которая пройдет 25-28 февраля в Барселоне. Правда, Samsung планирует еще выпустить версию Galaxy S10 5G с шестью камерами.

К слову, производством сканеров отпечатков пальцев для Samsung S10 занимались сразу две компании – GIS и O-film. Заметим, что такими образом корейский гигант хотел минимизировать риски срыва поставок.