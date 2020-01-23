В сети опубликовали запись геймплея первой игры для PlayStation 5: видео

В декабре 2019 года Sony анонсировала Godfall – первую игру для PlayStation 5. Однако тайтл не удалось разглядеть: зрителям показали двухминутный рекламный ролик и всего несколько секунд геймплея. В сети появилось новое видео с игровым процессом Godfall, однако оно также очень коротко.

Кажется, авторы буквально восприняли заявление ученых, которые утверждают, что современный человек не может слишком долго концентрировать внимание на чем-то одном. А если не может – зачем выпускать длинные видео с геймплеем? Достаточно и пары секунд.

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Новый ролик длится целых шесть секунд.

Геймплей Godfall – смотрите видео

Дата релиза Godfall

Напомним, что за создание Godfall отвечают авторы Borderlands 3. Так называемый лутер-слэшер выйдет в конце 2020 года.

Несказанно повезет не только владельцам новеньких консолей PlayStation 5. Владельцы мощных персональных компьютеров тоже смогут опробовать игру, которая на этой платформе будет представлена эксклюзивно в Epic Games Store.

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