В сети появилась дата презентации новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

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NVIDIA GeForce RTX 2060: дата презентации
NVIDIA GeForce RTX 2060: дата презентации / Фото из открытых источников

Компания NVIDIA вскоре представит еще одну игровую видеокарту на базе архитектуры Turing-GeForce RTX 2060. Теперь в Сети появилась информация о вероятной дате анонса новых видеоускорителей.

Об этом сообщает редактор сайта HardwareLuxx Андреас Шиллинг.

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По его информации, анонс графического ускорителя GeForce RTX 2060 состоится на второй неделе января. Примерно в это время в Лас-Вегасе откроет свои двери выставка потребительской электроники CES 2019.

Рекламные материалы, посвященные младшему представителю семейства NVIDIA Turing, уже начали поступать в маркетинговые отделы AIB-партнеров "зеленого" чипмейкера.

Шиллинг также подтвердил информацию о наличии у GeForce RTX 2060 только 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Ранее сообщалось, что в основу новинки ляжет урезанная версия 12-нанометрового графического процессора TU106 в конфигурации с 1920 ядрами CUDA. Подробности о количестве тензорных и RT-ядер, а также о рабочих частотах GPU станут известны по мере приближения к официальному анонсу.

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Теги: Техно NVIDIA Видеокарти Гаджеты
Источник: Техно
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