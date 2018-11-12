В сети появилась дата выхода нового поколения видеокарт NVIDIA

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В сети появилась дата выхода нового поколения видеокарт NVIDIA
В сети появилась дата выхода нового поколения видеокарт NVIDIA / Фото из свободных источников

Компания AMD уже представила свое первое 7-нанометровое решение видеокарт – AMD Navi 12. NVIDIA не задержалась с ответом и сообщила, что новейшие GPU стоит ждать уже в 2019 году.

Об этом сообщает тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

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Главным мировым поставщиком 7-нанометровых решений станет компания TSMC. Кроме NVIDIA, ее заказчиками также является AMD, Apple, Huawei (HiSilicon), Qualcomm и Xilinx.

Точных сроков выхода видеокарт NVIDIA на 7-нанометровых графических процессорах источники в индустрии пока не называют. Дебют возможен как в начале 2019 года, так и ближе к его концу.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA AMD
Источник: Техно
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