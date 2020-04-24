В сети появилась новая "текстовая бомба" для iPhone и iPad

Мобильная операционка Apple, как уверяет компания, отличается высокой надежностью и защищенностью. Но, как оказалось, чтобы "взломать" iOS, не нужны продвинутые знания в программировании. В сети уже появилось описание новой "текстовой бомбы", которая приводит к зависанию iPhone и iPad различных моделей.

На форуме Reddit начали появляться публикации с предупреждением о рассылке вредоносных сообщений, которые состоят из иконки итальянского флага, смайликов и определенных символов языка синдхи (которые по понятным причинам мы указывать не будем).

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Что не так с новыми сообщениями

При открытии такого "послания" на гаджете с операционной системой iOS 13 или iPadOS 13 устройство перезагружается или полностью зависает.

В 2018 году владельцы "яблочных" аппаратов уже сталкивались с похожим явлением, которое также приводило к сбоям в работе смартфонов и планшетов. Ожидается, что Apple выпустит исправление для iOS в ближайшее время.

До выхода патча избежать получения "текстовой бомбы" можно, отключив уведомления для мессенджеров и функцию предварительного просмотра входящих сообщений. Как и в случае с другими характерными ошибками, вероятно, что Apple выпустит исправление в будущей версии iOS.

Тем временем пользователи, которые особо переживают за сбой своих устройств, могут захотеть отключить уведомления для приложений для обмена сообщениями, пока проблема не будет решена.

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