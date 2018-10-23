В сети появились цены на новые смартфоны Samsung Galaxy A9S и Galaxy A6S

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Samsung Galaxy A9S та Galaxy A6S: цены
Samsung Galaxy A9S та Galaxy A6S: цены / Фото из открытых источников

Завтра, 24 октября, в Китае пройдет еще одно мероприятие компании Samsung, на котором южнокорейский производитель представит смартфоны Galaxy A9S и Galaxy A6S. По имеющимся данным, новинки получат основную камеру с четырьмя и двумя фотомодулями соответственно.

Об этом сообщает 4PDA.

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Вероятно, это локальные версии уже известных нам смартфонов Galaxy A9 и Galaxy A7.

День назад на странице инсайдера @MMDDJ_ появились возможные цены на обе новинки. По его данным, Galaxy A6S поступит в продажу по цене 317 долларов (около 8 400 гривен) за версию с 6 ГБ оперативной памяти. Galaxy A9S с аналогичным объемом оперативки будет стоить 505 долларов (около 13 400 гривен).

Вероятно, в продаже также появятся более продвинутые модели с более высокой ценой. Оба смартфона оснащены сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне и будет работать под управлением операционной системы Android Oreo "из коробки".

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Цены Китай
Источник: Техно
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