В сети появились характеристики новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX

После слухов о том, что компания AMD готовит к релизу флагманскую линейку видеокарт Radeon RX, в сети появились спецификации одной из будущих новинок. Новая утечка раскрыла ключевые технические характеристики старшей модели будущей линейки на архитектуре Navi.

Технические характеристики

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По заявлению сетевого информатора CyberPunkCat, видеокарта получит 80 вычислительных и 320 текстурных блоков, 5120 потоковых процессоров, а ее ключевой особенностью станет значительный объем видеопамяти – 24 ГБ (HBM2e) с подключением по 4096-битной шине и поддержкой пропускной способности до 2 ТБ/с, передает Wccftech.



Характеристики видеокарты AMD Radeon RX

Инсайдер ссылается на неназванные источники в компании SK Hynix, занимающейся разработкой модулей памяти для компьютерных комплектующих.

Однако, в свежем пресс-релизе SK Hynix заявила, что не имеет никакого отношения к обнародованной спецификации нового видеоядра AMD. Компания также призвала прекратить распространение ложных новостей.

Мы можем заверить вас, что SK Hynix принимать все необходимые меры против таких средств массовой информации,

– заявили представители компании.

Что еще известно о видеокартах

Ранее глава AMD Лиза Су уже сообщала СМИ, что компания готовится представить в 2020 году флагманские решения на архитектуре RDNA следующего поколения.

На опубликованном фото также указывается кодовый номер модели – D32310/15. С аналогичным названием неназванный графический процессор AMD ранее упоминался в базе данных одного из регуляторов, а в бенчмарке OpenVR неизвестный "красный" GPU оказался на 17% производительнее флагманского NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Дата анонса, цена и коммерческое название флагманской видеокарты AMD неизвестны.

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