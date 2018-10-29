В сети появились интересные детали о процессоре Qualcomm Snapdragon 8150

Известный инсайдер Роланд Кванд поделился новыми подробностями относительно флагманского процессора Snapdragon 8150. Отметим, компания Qualcomm пока официально не представила этот чипсет.

Об этом Роланд Кванд сообщил на своей странице в Twitter.

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Ранее Snapdragon 8150 был известен под названием Snapdragon 855. Однако недавно стало известно, что следующий флагман Qualcomm выйдет под названием Snapdragon 8150, а не Snapdragon 855, как ожидалось.

По словам Квандта, Snapdragon 8150 получит архитектуру, похожую как у нового 7-нанометрового Kirin 980 от Huawei. Чип включает три вычислительных кластера. Один кластер включает четыре ядра с кодовым названием Silver и средней производительностью, второй и третий – по два ядра с кодовыми названиями Gold и Gold + повышенной производительности.

Qualcomm is doing what Huawei does with the Kirin 980: using three CPU core clusters on the SM8150 (SDM855) - 4 "Silver", 2 "Gold", 2 "Gold+" cores. — Roland Quandt (@rquandt) 28 октября 2018 г.

По предварительным данным, ими станут Cortex-A-55 и A-76. Первые, под кодовым названием Silver, будут работать на частоте 1,7 ГГц, а вторые под кодовым названием Gold – на частоте 2,6 ГГц. Kirin 980 стал первым процессором с ядрами Cortex-A76 и графикой Mali-G76.

Квандт также сообщил, что официальный дебют Snapdragon 8150 состоится на пресс-мероприятии Qualcomm на Гавайях в декабре 2018 года.

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