В сети появились интересные детали о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2060

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NVIDIA GeForce RTX 2060: тесты и дата выхода
NVIDIA GeForce RTX 2060: тесты и дата выхода / Фото из открытых источников

Компания NVIDIA работает над новыми решениями видеокарт GeForce RTX. Уже в ближайшее время на рынке появится модель GeForce RTX 2060, которую заметили в базе результатов теста производительности Final Fantasy XV.

Об этом сообщает Overclockers.

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Согласно результатам тестирования, GeForce RTX 2060 по уровню быстродействия должна расположиться между адаптерами GeForce GTX 1060 6GB и GeForce GTX 1070. Если сравнивать ее с GeForce RTX 2080, то новинка набирает практически в два раза меньше баллов (2589 против 4660 очков).

NVIDIA GeForce RTX 2060
Тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

Нельзя не отметить тот факт, что в базе Final Fantasy XV новая видеокарта фигурирует под именем GeForce RTX 2060, а не GTX 2060, как предполагалось ранее. Другими словами, в ее распоряжении могут оказаться как тензорные так и RT-ядра. Правда, сейчас нельзя сказать, удастся ли ей похвастаться необходимой для трассировки лучей производительностью.

Если верить источникам китайских журналистов, то "бумажный" анонс GeForce RTX 2060 может состояться уже в середине декабря.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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