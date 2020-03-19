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В сети появились ключевые характеристики процессора Kirin 820 5G

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Компания Huawei готовится обновить линейку фирменных чипов, а в сети уже появились характеристики мобильной платформы под названием Kirin 820 5G. Источником утечки стал известный китайский инсайдер Digital Chat Station, который опубликовал ключевые спецификации неанонсированного чипа, предназначенного для смартфонов среднего ценового сегмента.

Характеристики нового процессора

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Согласно данным источника, микросхема будет оснащена процессорными ядрами Cortex-A76, а также получит обновленный процессор обработки изображений и модифицированный блок нейронных вычислений, отвечает за быстродействие устройства при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.


Прирост производительности видеоускорителя


Прирост fps 

Мобильную платформу оборудуют встроенным 5G-модемом с поддержкой сетей пятого поколения с автономной и неавтономных архитектурой (SA / NSA).

Кроме того, Kirin 820 станет первым представителем линейки с графическим ускорителем ARM Mali-G77, производительность которого на 20-40% выше, чем у модели G76, при этом он потребляет на 30% меньше энергии.

Какие смартфоны получат чип

Какие из смартфонов Huawei первыми получат новый процессор, источник не сообщает.


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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Гаджеты Техно Новости Техно Huawei Процессоры
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