В сети появились первые рендеры смартфона Oppo Find X2
Рендер демонстрирует особенности нового флагмана Oppo Find X2. Также стало понятно, какой же будет селфи камера гаджета, вокруг которой ходило немало слухов. Ранее ожидалось, что станет первым коммерческим устройством с новой технологией, которая позволяет разместить камеру под дисплеем.
Первые рендеры Oppo Find X2 опубликовал пользователь твиттера под ником Mukul Sharma.
Интересно: Обзор смартфона OPPO Reno2: стильный камерофон по доступной цене
Особенности Oppo Find X2
Главное, на что стоит обратить внимание – это три задние камеры, которые расположены полукругом, а прямо над ними разместилось выступление. Для чего оно нужно – пока сказать сложно. Селфи-камера, судя по рендеру, расположена в выдвижном блоке.
Среди прочего можно отметить наличие на нижней границе разъема USB Type-C. Кнопки питания и регулировки громкости разместились на противоположных гранях устройства.
Изображение Oppo Find X2
Сенсоры основной камеры расположены довольно нестандартно
Oppo Find X2 получит USB Type-C
Другие особенности смартфона
Согласно предварительным утечкам, новый флагман будет толще, чем OPPO Reno3 Pro. Также он получит процессор Snapdragon 865 и 5G-модем, основную камеру с сенсором Sony и корпус из стекла и металла. Еще одной из ключевых особенностей OPPO Find X2 станет технология быстрой зарядки с мощностью блока питания 65 Вт. Инсайдеры также сообщают о функции быстрой беспроводной зарядки, но ее мощность еще неизвестна.
Окончательно не известно, какой же будет селфи-камера устройства. Как сообщает Androidheadlines со ссылкой на заявление вице-президента OPPO Брайана Шена, появлению смартфона с подэкранной камерой сейчас препятствует ряд сложностей, и маловероятно, что такая технология будет применяться в модели Find X2.
При этом он не сообщил, какое именно решение будет использовано для размещения переднего модуля новой модели – вырез, отверстие или выдвижной механизм. Подробности об устройстве вероятно станут известны на февральской выставке Mobile World Congress, где и будет анонсирован гаджет.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно