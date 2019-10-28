В сети появились первые "живые" фото смартфона Redmi Note 8T: характеристики

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Redmi Note 8T: характеристики и фото
Redmi Note 8T: характеристики и фото / Фото из открытых источников

В сети опубликовали первые реальные фото еще не анонсированного смартфона Redmi Note 8T. На снимках можно разглядеть не только дизайн новинки, но и некоторые технические характеристики.

На фото, которые разместили в сети, четко видно надписи на стикере. Именно по ним можно судить о ключевых особенностях смартфона, сообщает Gizchina.

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Основные характеристики. Кроме NFC-чипа, которого нет в обычном Note 8, устройство оснастили 6,3-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5, аккумулятором емкостью 4 000 мА/ч и квадрокамерой с 48-мегапиксельным основным сенсором.

Redmi Note 8T
Redmi Note 8T поступит в продажу в трех цветах

Цвета. Судя по изображениям на упаковке, будут выпускаться модели черного, синего и белого цвета.


Redmi Note 8T получил 6,3-дюймовый дисплей

Дата официального анонса, подробные характеристики и цена новинки пока остаются неизвестными.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Redmi
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