В сети появились тесты неанонсированных видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER

В ближайшее время ожидается анонс мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER на базе графических процессоров Turing. Издание PCGamesN получило один из слайдов будущей презентации компании, на котором раскрыты подробности о новых GPU.

Что известно о новых видеокартах

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На слайде указаны две модели с подзаголовком SUPER: RTX 2080 SUPER и RTX 2070 SUPER. Там же можно оценить новый ускоритель GTX 1650 Ti, сообщают журналисты.

Судя по графику, модель RTX 2070 SUPER мощнее базовой версии RTX 2070 примерно на 10%, в то время как RTX 2080 SUPER демонстрирует еще больший прирост производительности как с включенным DLSS, так и с выключенным.



Производительность новых видеокарт

Такие показатели получили на основе средних результатов при запуске Control, Wolfenstein: Youngblood и Deliver Us The Moon на максимальных настройках и разрешением 1080p.

Другие анонсы

Интересно, что ранее в бенчмарке Geekbench 4 заметили видеокарту RTX 2060 SUPER, которая по неизвестным причинам отсутствует на представленном слайде. Возможно, ее анонс состоится позже. Также ранее сообщалось о выпуске SUPER-версий 16 серии видеокарт NVIDIA.



Характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

Дата презентации

Ожидается, что презентация новых видеокарт состоится до конца марта.

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