В сети появился концепт будущего смартфона OnePlus 7

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Так может выглядеть OnePlus 7
Так может выглядеть OnePlus 7 / igeekphone.com

Только вчера, 29 октября, компания OnePlus официально переставила свой новый флагман OnePlus 6T. Но в сети уже появился концепт будущей новинки компании – OnePlus 7.

Об этом пишет igeekphone.

Как видно на фото, этот концепт предполагает совершенно безрамочный дизайн. И автор концепта утверждает, что использовал этот проект на основе слухов и утечек о будущей новинке.

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Так, по слухам, OnePlus 7 получит 6,4-дюймовый AMOLED дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass 6. Экран будет занимать 96% поверхности лицевой панели.

OnePlus 7

OnePlus 7 должен быть абсолютно безрамочным

Также дизайнер добавил в свой концепт камеру с тремя модулями и разрешением на 23 Мп, 12 Мп и 41 Мп. Фронтальная камера должна быть сдвоенная – 20 Мп и 8 Мп. Эти датчики должны быть спрятаны и выдвигаться при фото.

Но это только слухи. Действительно ли компания готовит OnePlus 7 и какие характеристики он может получить – узнаем в скором времени.

OnePlus 7

Основная камера OnePlus 7 должна быть тройной

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Теги: Техно Смартфоны OnePlus
Источник: Техно
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