В сети появился уникальный ретро-планшет Apple, который так и не вышел на рынок

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В сети появился уникальный ретро-планшет Apple
В сети появился уникальный ретро-планшет Apple

В сети появилось видео с уникальным устройством от Apple, который компания разрабатывала в 1993 году. Однако, продукт так и не попал на полки магазинов.

Как пишет sonnydickson, в этот период Apple экспериментировала с разработкой устройства, которое называли Apple W.A.L.T.

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Это был некий гибрид планшета, телефона и факса. Интересно, что уже тогда девайс умел распознавать рукописный текст, позволял выбирать мелодию звонка и предоставлял доступ к онлайн-банкингу.

Он был оснащен жестким диском для хранения данных и работал под управлением System 6 (Mac OS 6).

Интересная ретро-разработка от Apple: видео

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Apple
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