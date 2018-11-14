В сети заблокировали игру, в которой нужно было отбиваться лопатой от Тимошенко

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Игра "Огрей Йулю лопатой"
Игра "Огрей Йулю лопатой" / Фото из соцсетей

Онлайн-игра, в которой нужно было отбиваться от лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко с помощью лопаты, заблокирована нидерландским регистратором.

Об этом в Facebook сообщил аниматор и создатель игры Fill Feaouill.

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Он разместил фотографию с сообщением о блокировании с подписью: "Поздравляю Юлию Владимировну с уверенной победой над нидерландским регистратором".

В комментарии 24 каналу он сообщил, что не будет переносить игру на другой сайт. По его словам, все, кто хотел сыграть в эту игру, уже сыграли.

"Причины блокировки мне неизвестны, просто заблокировали и все, наверное, кто-то жалобу накатал. А писать им бесполезно", – отметил создатель игры.

 


Скриншот игры о Юлии Тимошенко

Также Fill Feaouill сообщил, что будет работать над новыми проектами.

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Теги: Новости политики Техно Игры Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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