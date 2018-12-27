В сети "засветился" неанонсированный кнопочный смартфон от Microsoft

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В сети "засветился" неанонсированный кнопочный смартфон от Microsoft
В сети "засветился" неанонсированный кнопочный смартфон от Microsoft / Фото из открытых источников

В конце декабря 2018 года в руки журналистов и техноблогеров попал концепт кнопочного смартфона компании Microsoft. Отметим, что редмондцы так и не выпустили новинку, хотя она должна была дать новое развитие операционной системе Windows Phone, которая адаптирована под кнопочные телефоны.

Об этом сообщает Geekon.

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Кнопочный смартфон под брендом Microsoft должен был действительно напоминать внешним видом своей системы фирменную линейку Lumia, под управлением ОС Windows Phone.

Согласно положению компании на мобильном рынке за время разработки данного девайса, выпускать и разрабатывать его должна была Nokia, являясь по контракту дочерним предприятием Microsoft. Идея даже дошла до конструирования первых тестовых прототипов "кнопочника" на Windows, который на днях и был слит журналистам в небольшой партии из состава Microsoft.

Microsoft
Компания  Microsoft планировала выпустить кнопочный смартфон на операционной системе Windows 10

Ранее уже распространялись различные слухи о том, что Microsoft готовила выпуск кнопочных телефонов, так как владела всеми правами на продукцию Nokia, процветающей на рынке "звонилок". Однако до текущей утечки мало кто догадывался о планах на разработку телефона с фирменной ОС, похожей на Windows Phone из линейки Lumia.

Microsoft
Microsoft заморозила проект из-за прекращения сотрудничества с Nokia


Судя по имеющимся снимкам тестового образца и его описания, Microsoft имела большие планы на этот рынок и хотела включить кнопочные устройства в общую экосистему Windows 10, но не успела реализовать эти планы до окончания контракта с Nokia. Плюс ко всему, вероятной причиной заморозки проекта стал полный провал мобильного подразделения Microsoft и последующее закрытие проектов Lumia и Windows Phone.

 

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Теги: Техно Смартфоны Microsoft Windows 10 Nokia
Источник: Техно
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