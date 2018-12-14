В шаге от отправки людей в космос: космоплан Virgin Galactic VSS Unity совершил знаковый полет

13 декабря суборбитальный пилотируемый космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic впервые пересек условную границу космоса, поднявшись на высоту 82,7 километра. Компания Ричарда Брэнсона шла к этой цели 14 лет, особенно активно – в течение последних двух.

Как пишет The Verge, ранее в 2018 году космический корабль VSS Unity сделал несколько тестовых полетов. Так, максимальная высота, на которую поднимались пилоты, составила 52 километра.

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В этот же раз космоплан, как обычно, стартовал с самолета-носителя на высоте около 14 километров, после чего продолжил самостоятельный полет. Заметим, что ракетный двигатель был запущен в течение 60 секунд, за это время VSS Unity развил скорость в 2,9 маха и в итоге впервые пересек границу космоса по версии ВВС США, который располагается на отметке 80,5 километра. Хотя по международным нормам этот предел находится на высоте 100 километров.

SpaceShipTwo looking back on Spaceship Earth pic.twitter.com/ynr31mKzzf — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

Эти испытательные полеты VSS Unity важны, поскольку в будущем компания хочет отправлять в космос людей, где они смогут на несколько минут испытать невесомость, а значит, необходимо было доказать безопасность таких путешествий.

Ранее глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявлял, что корабль с пассажирами на борту отправится в космос до Рождества. В частности, распространилась информация, что Virgin Galactic якобы уже продала сотни билетов по цене в 250 тысяч долларов, а среди желающих фигурировали такие знаменитости, как Эштон Катчер и Том Хэнкс.



Космоплан Virgin Galactic VSS Unity впервые достиг границы космоса

Добавим, что сначала Брэнсон убеждал, что его компания окажется в космосе в 2009 году, используя первый космический корабль Virgin Galactic VSS Enterprise. Правда, в 2014 году во время испытательного полета он потерпел катастрофу, в результате чего один из пилотов погиб. До этого времени лучшим достижением VSS Enterprise была высота 22 километра.

Полет VSS Unity считается важным для всей космической отрасли США, поскольку последний раз, когда кто-нибудь отправлялся в космос с американской земли, было в 2011 году. С тех пор, астронавты NASA летали на МКС на российских "Союзах" с космодрома Байконур. Однако пилоты VSS Unity Марк Стакки и Фредерик Стеркоу не вышли на орбиту, поскольку это все же суборбитальный корабль. Кроме того, на борту космоплана во время полета находился груз NASA – оборудование для научных экспериментов в рамках программы Flight Opportunities Program, а также полезная нагрузка с распределением веса для имитации пассажиров.

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В будущем Virgin Galactic планирует отправлять в космос туристов

Ожидается, что прежде чем туристы начнут летать в космос, Virgin Galactic проведет дополнительные испытания VSS Unity. В рамках первой фазы планируется увеличить количество полетов с усиленным двигателем. После этого компания перейдет к следующему этапу, во время которого будут практиковаться процедуры посадки и высадки пассажиров. Коммерческие запуски будут выполняться уже с частного космопорта "Америка" в Нью-Мексико.

Напомним, в конце мая суборбитальной космический корабль VSS Unity провел свой второй испытательный полет, взлетев над пустыней Мохаве в Калифорнии. Целью таких испытаний была проверка и регулировка работы систем управления полетом корабля на скоростях, превышающих скорость звука.

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