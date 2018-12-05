В Швеции создали первого в мире социального робота: что он умеет

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В Швеции создали первого в мире социального работа
В Швеции создали первого в мире социального работа / Furhat Robotics

Стартап Furhat Robotics из Стокгольма создал робота для обучения сотрудников. Разработка, к примеру, поможет научиться общаться с недовольными клиентами и сообщать им неприятные новости.

Об этом говорится на официальном сайте Furhat Robotics.

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Furhat – это роботизированная голова, в которую встроены широкоугольная камера, стереодинамики и микрофоны. На работа можно надевать различные маски, которые сделают его женщиной, мужчиной, ребенком и даже собакой.

Furhat

Работу Furhat можно менять "лицо", а вместе с ним и характер

Социальный робот Furhat – смотрите видео

 

При изменении "лица" характер Furhat тоже будет меняться. Робот может говорить, слушать, поддерживать зрительный контакт и даже понимать эмоции человека.

Социальное моделирование – очень интересный способ использования работа, когда он играет какую-то роль, чтобы научить людей лучше справляться с определенным заданием,
– отметил гендиректор Furhat Robotics Самер Аль Мубайд.

К слову, партнер компании – нидерландский банк Rabobank – использует Furhat для обучения сотрудников правильно сообщать плохие новости клиентам. Также робот, например, может помочь подготовиться к собеседованию.

Робот Furhat тренирует сотрудников – смотрите видео

 

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Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника Стартап Швеция
Источник: Техно
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