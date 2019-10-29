В Солнечной системе может появиться маленькая карликовая планета

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Астероид Гигея может стать планетой
Астероид Гигея может стать планетой / SO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Ученые предлагают признать астероид Гигея самой маленькой планетой Солнечной системы. Небесное тело обнаружили в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Как передает sciencealert.com, ученые утверждают, что этот астероид соответствует всем требованиям, которые нужны, чтобы официально называть небесное тело карликовой планетой.

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Детали. Эти 4 характеристики прописаны в Международном астрономическом союзе.

  • Чтобы официально считать небесное тело карликовой планетой, оно должно вращаться на орбите вокруг Солнца.
  • Этот объект не должен вращаться вокруг планеты.
  • Зафиксированное тело не должно иметь сильное гравитационное поле, чтобы расчистить свою орбиту от других космических тел (как обычные планеты).
  • При этом объект должен иметь массу, достаточную для достижения гидростатического равновесия, то есть быть более или менее округлой формы.

Интересно, что первым трем требованиям соответствуют многие тела, например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Но новые наблюдения за этим поясом показывают, что он может отвечать четвертому условию.

Вчені визначили форму астероїда Гігея
Ученые определили форму астероида Гигея

"Благодаря уникальной возможности инструмента SPHERE на VLT, которая является одной из самых мощных систем визуализации в мире, мы смогли определить форму астероида, которая оказывается почти сферической. Благодаря этим изображениям астероид Гигея можно переклассифицировать как карликовую планету, которая пока является самой маленькой в ​​Солнечной системе", – заявил астроном Пьер Вернацца.

Кроме того, в Солнечной системе есть 5 объектов, которые соответствуют определению "карликовая планета". Самые известные из них – Церера в Главном поясе астероидов, которую раньше и считали астероидом, и транснептуновый объект Плутон, который ранее считался полноценной планетой.

Что известно об астероиде Гигея?
Это небесное тело открыто в XIX веке. По предварительным данным, он имеет диамерт примерно 430 км. К примеру, диаметр Плутона составляет примерно 2400 км, а Цереры – 950 км. Новый статус Гигеи должен быть официально утвержден Международным астрономическим союзом.

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