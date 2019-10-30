В США будут тестировать перевозки на беспилотных такси: впечатляющее видео

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Такси-беспилотники в США
Такси-беспилотники в США / Скриншот

В американском штате Калифорния в городе Ирвин пассажиров будут бесплатно возить такси без водителя. Этот тестовый проект запустили разработчики самоходных внедорожников Hyundai.

Главная цель такого эксперимента – изучить поведение потребителей и оптимизировать работу с клиентами.

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Пассажир сможет заказать такую перевозку в мобильном приложении. К нему приедет авто, в сопровождении инженера и отвезет в нужную точку в зоне тестирования.

Бесплатные такси-беспилотники в США: смотрите видео

Пробный период продлится с 4 ноября и до января 2020 года.

Правда, попробовать такое ноу-хау смогут не все, а только несколько жителей города, включая студентов и колледжей расположенных поблизости.

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Автор: Елена Кук
Теги: Транспорт Авто Техно Новости Техно Искусственный интеллект Новости США
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