В США будут тестировать перевозки на беспилотных такси: впечатляющее видео

В американском штате Калифорния в городе Ирвин пассажиров будут бесплатно возить такси без водителя. Этот тестовый проект запустили разработчики самоходных внедорожников Hyundai.

Главная цель такого эксперимента – изучить поведение потребителей и оптимизировать работу с клиентами.

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Пассажир сможет заказать такую перевозку в мобильном приложении. К нему приедет авто, в сопровождении инженера и отвезет в нужную точку в зоне тестирования.

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Пробный период продлится с 4 ноября и до января 2020 года.

Правда, попробовать такое ноу-хау смогут не все, а только несколько жителей города, включая студентов и колледжей расположенных поблизости.