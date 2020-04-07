В США из-за коронавируса увеличился спрос на программистов, знающих язык Cobol

Губернатор штата Нью-Джерси разыскивает программистов, знающих язык Cobol. Необходимость в специалистах возросла из-за того, что мейнфреймы, которые до сих пор используются в правительственных учреждениях штата, не справляются с запросами на выплату пособия по безработице.

Что такое Cobol? Cobol (от COmmon Business-Oriented Language) – один из старейших языков программирования. Их первая версия вышла в 1959 году. Язык был предназначен, в первую очередь, для разработки бизнес-приложений. В США программы, написанные на Cobol, до сих пор используются в некоторых правительственных организациях.

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Поиск специалистов в США

В своем брифинге 4 апреля губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что штатам нужны добровольцы, которые смогли бы обновить устаревшие системы, написанные на языке Cobol.

Как указал комиссар Министерства труда и рабочей силы Нью-Джерси Роберт Асар-Анджело, объем запросов на получение помощи в штате вырос на 1600%.

Болше всего, я хотел бы направить ваши деньги, заработанные тяжелым трудом, в ваши семейные бюджеты до того, как мы узнали о том, что наши технологии не гибкие. Мы понимаем, как вы разочарованы, и мы работаем над тем, чтобы донести до наших систем больше ваших звонков и электронных писем. Это наш приоритет номер один,

– подчеркнул Асар-Анджело.

Что происходит с заявками на пособие по безработице

Как пишет The Register со ссылкой на местные СМИ, половина заявок на пособие по безработице обрабатывается с опозданием. 2 апреля губернатор Фил Мерфи сообщил, что за последнюю неделю жители штата подали свыше 206 тысяч новых заявок на пособие по безработице. За последние две недели власти получили более 362 тысяч заявок.

Похожая проблема существует и в других штатах. Например, Коннектикут объявил о наборе кодеров, которые знают Cobol, для обновления устаревшей инфраструктуры мэйнфреймов.

Что известно об использовании Cobol

Однако, как пишет Тom's Hardware, Cobol – мертвый язык, который не входит в программу большинства университетов уже несколько десятилетий, и редкие специалисты Cobol получают от 55 до 85 долларов за час. Таким образом, власти Нью-Джерси, похоже, ищут добровольцев из числа пенсионеров.

Программы на Cobol активно использовались во всем мире в правительственных учреждениях и на предприятиях. В 1997 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner Group сообщала, что 80% бизнеса в мире использует программы, написанные на языке Cobol, причем ежегодно в то время писалось более 200 миллиардов строк кода.

В 2006 и 2012 годах исследования Computerworld показали, что более 60% организаций использовали Cobol (больше, чем C++ и Visual Basic.NET). В 2016 году отчет для Палаты представителей показал, что Cobol все еще использовался многими федеральными агентствами.

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Как указывает Computer Business Review, опрос 2020 года показал, что 70% предприятий, использующих приложения на Cobol, нуждаются в модернизации программного обеспечения.

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