В США мобильные операторы хотят отказаться от SMS

Четыре крупнейших мобильных оператора США – AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint планируют заменить услугу SMS на стандарт RCS. Сейчас говорят только о специальном приложении для Android.

Как пишет издание The Verge, сандарт RCS позволит вести переписку через специальное приложение с функциями мессенджера. Это приложение могут выпустить уже в следующем году.

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Детали. Четыре оператора создали совместное предприятие под названием Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI). Как рассказал генеральный менеджер CCMI Даг Гарланд, это специальное приложение появится в смартфонах, которые продают в магазинах этих четырех операторов.

Он также сообщил, что CCMI будет работать с другими компаниями, которые также интересуются RCS, чтобы обеспечить совместимость клиентов. Это касается компаний Samsung и Google.

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