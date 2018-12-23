В США осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 с новейшим GPS-спутником: видео

В воскресенье, 23 декабря, с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, запустили ракету Falcon 9, которая должна доставить на орбиту систему глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщили в SpaceX.

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Вес спутника составил 3,8 тонны. Он станет первым аппаратом третьего поколения в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников. Именно такими современными спутниками хотят постепенно заменить устаревшие аппараты, которые сейчас обеспечивают GPS-сигнал по всему миру.

Новейший GPS-спутник должны разместить на высоте около 1 тысячи километров над Землей, а затем переправить на среднюю околоземную орбиту – за 20 тысяч километров над планетой.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) 23 грудня 2018 р.

Отметим, что запуск Falcon 9 со спутником до этого откладывали 4 раза из-за погодных условий.

Видео: запуск ракеты Falcon 9 с новейшим GPS-спутником

Что такое Falcon 9?

Это ракета-носитель, которая относится к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с тех пор она прошла две существенных модернизации.