В США падение метеорита попало на видео

В ночь с 31 марта на 1 апреля в небе над Флоридой вспыхнул огромный метеорит. Этот момент случайно попал на видео автомобильного регистратора.

К тому же, это происшествие записали камеры видеонаблюдения и инфракрасная камера спутника NASA, передает сайт "Популярная механика".

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По некоторым данным, метеорит упал недалеко от города Перри, в 55 километрах на юго-восток от Таллахасси, столице штата Флорида.

Падение метеорита в США: смотрите видео

Вспышка была необычного зеленоватого оттенка, что свидетельствует о том, что в небесном теле было повышенное содержание магния.

Местное отделение метеорологической службы в соцсети опубликовало несколько кадров со следом болида (большой огненно-яркий метеор – 24), сделанных на инфракрасный детектор спутника GOES-16. Он проводит атмосферные и поверхностные измерения Западного полушария для прогнозирования погоды.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) March 31, 2019

Что такое метеорит?Это тело космического происхождения. Большинство найденных метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн (самый большой из найденных метеоритов – Гоба, его вес был около 60 тонн). За сутки на Землю падает около 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Самым известным метеоритом является космический камень, упавший в Челябинске 15 февраля 2013 года. Взрывная волна во время прохождения небесного тела через атмосферу повредила тысячи зданий в Челябинске и области. Исследователи считают, что он является ровесником Солнечной системы.

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