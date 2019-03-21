В США провели огневое испытание двигателей Orion: яркое видео

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Испытание двигателей Orion
Испытание двигателей Orion

Аэрокосмическое управление США провело огневое испытание двигателей ориентации системы аварийного спасения (САС) корабля Orion.

Эти двигатели будут управлять САС, если произойдет экстренное отключение пилотируемой капсулы корабля на подводной лодке на старте или уже в полете. Тогда двигатели выравнивают ее и подготовят к успешному выпуску парашютной системы.

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Именно такой сценарий испытали на видео.

Тестирование двигателей Orion: видео

Что такое Orion?
Это космический корабль, частично многоразовый, который предназначен для транспортировки четырех астронавтов. Над его разработкой работали более 10 лет.

Именно на нем планируют отправить американских астронавтов на Луну. На декабрь 2019 года запланирован полет без экипажа Exploration Mission 1. А вот первая пилотируемая миссия запланирована на 2023 год.

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Теги: Новости США Техно Новости Техно Космос
Источник: 24 Канал
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