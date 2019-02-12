В США разработали программу, которая следит за жителями: интересные детали

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Приложение похоже на игру SimSity
Приложение похоже на игру SimSity / Unsplash

Программа Replica использует данные для построения симулятора города, как в игре SimCity.

Sidewalk Labs – подразделение Alphabet, дочерней компании Google – разработал программу, которая собирает информацию об активности жителей города и использует ее для городского планирования, сообщает The Intercept.

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Обычные методики сбора данных, которыми пользуются инженеры при планировании города, – опрос, различные измерения пассажиропотока и т. д – трудоемкие, отнимают много времени и нередко неточные.

Зато программа Replica в реальном времени отслеживает перемещение мобильных устройств, которыми пользуются горожане.

Это позволяет определить точное количество людей в конкретный период времени на определенной улице; способ, которым они перемещаются, – пешком, машиной, велосипедом, автобусом; а также куда они направляются – на работу, за покупками, в школу, домой и тому подобное.

Полученные данные анонимизируются и используются в построении симулятора города, как в игре SimCity.

Данные о перемещениях смартфонов разработчики получают, в частности, от мобильных операторов. В Sidewalk Labs уверяют, что благодаря шифрованию информация поступает в виде анонимных показателей, из которых формируется цифровое население симулятора города.

Критики отмечают, что даже если это так, то несложно вычислить конкретного человека, имея хотя бы четыре звена данных о ежедневном маршруте.

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Теги: Техно Новости недвижимости Новости недвижимости мира Строительство Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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