В США разработали устройство для объятий

Американская художница Люси Макрей создала оригинальное устройство для объятий. Оно имеет вид ковра. Как рассказала разработчица, такое устройство она создала для тех, кому не хватает тактильной близости и объятий.

Как передает Dezeen, устройство получило название Compression Carpet.

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Это что такое? Это некий ковер, посередине которого размещено устройство. Это устройство может полностью окутать человека подушками.

Устройство для объятий показали на выставке

Для чего? Художница рассказала, что для окраски она использовала розовый цвет с добавлением тонов коричневого, что должно напоминать цвет кожи. Люси Макрей также пояснила, что современные технологии имеют большое влияние на самочувствие людей, что сможет привести к кризису тактильности.

Свою разработку художница представила на выставке Festival of the Impossible, которая исследует будущее отношений людей и машин, в Сан-Франциско.

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