В США разработали устройство для объятий

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Устройство для объятий
Устройство для объятий / dezeen.com

Американская художница Люси Макрей создала оригинальное устройство для объятий. Оно имеет вид ковра. Как рассказала разработчица, такое устройство она создала для тех, кому не хватает тактильной близости и объятий.

Как передает Dezeen, устройство получило название Compression Carpet.

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Это что такое? Это некий ковер, посередине которого размещено устройство. Это устройство может полностью окутать человека подушками.

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Устройство для объятий показали на выставке

Для чего? Художница рассказала, что для окраски она использовала розовый цвет с добавлением тонов коричневого, что должно напоминать цвет кожи. Люси Макрей также пояснила, что современные технологии имеют большое влияние на самочувствие людей, что сможет привести к кризису тактильности.

Свою разработку художница представила на выставке Festival of the Impossible, которая исследует будущее отношений людей и машин, в Сан-Франциско.

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Теги: Новости Техно Техно Новости США Гаджеты
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