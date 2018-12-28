В США возникли проблемы с интернетом: в чем дело

48 Читати новину українською
В США возникли проблемы с интернетом
В США возникли проблемы с интернетом / centurylinkcenter.com

Многие жители США остались без интернета. Проблемы возникли из-за сбоя в работе поставщика услуг телекоммуникационной компании CenturyLink.

Об этом информирует CNBC.

Проблемы с интернетом возникли еще утром в четверг, 27 декабря. Интернет исчез у большинства клиентов CenturyLink и некоторых клиентов Verizon.

Читайте также: Из-за ошибки Facebook неопубликованные фото стали доступными для посторонних

Точное количество пользователей, которые остались без связи, неизвестно. Пострадали пользователи от Калифорнии до Нью-Йорка.

В CenturyLink уже заявили, что определили сетевой элемент, который влияет на обслуживание клиентов. В компании уже работают над устранением проблемы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Новости США Техно Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
сегодня 15:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
187
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
293
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
27 декабря 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 183
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
26 декабря 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 481
Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
26 декабря 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
1076
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
26 декабря 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
414
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук