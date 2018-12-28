В США возникли проблемы с интернетом: в чем дело

Многие жители США остались без интернета. Проблемы возникли из-за сбоя в работе поставщика услуг телекоммуникационной компании CenturyLink.

Об этом информирует CNBC.

Проблемы с интернетом возникли еще утром в четверг, 27 декабря. Интернет исчез у большинства клиентов CenturyLink и некоторых клиентов Verizon.

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Точное количество пользователей, которые остались без связи, неизвестно. Пострадали пользователи от Калифорнии до Нью-Йорка.

В CenturyLink уже заявили, что определили сетевой элемент, который влияет на обслуживание клиентов. В компании уже работают над устранением проблемы.

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