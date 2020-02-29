В США взорвалась межпланетная ракета Starship компании SpaceX: впечатляющее видео

Опытный образец ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска, которую разрабатывают для межпланетных перелетов, взорвалась в субботу, 29 февраля, во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас.

Автор проекта Next Spaceflight Майкл Бэйлор заявил, что испытания находятся на ранней стадии и поэтому беспокоиться не о чем. По его словам, разработчики сделают выводы после случившегося. Об этом сообщает GeekWire.

К теме: SpaceX будет возить туристов в космос на рекордную высоту

При наддуве жидким азотом нижняя часть ракеты взорвалась, ее фрагменты разлетелись на несколько десятков метров. О пострадавших или разрушениях данных пока нет. Испытания транслировалось в прямом эфире.

Смотрите видео взрыва ракеты в США:

Что известно о SpaceXАмериканская частная фирма, работающая в области строительства космического транспорта. Также это известный производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon.



Штаб-квартира SpaceX находится в Готорне (штат Калифорния, США). Компанию основал инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.