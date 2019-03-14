В США запускают общедоступную сеть 5G

Американский оператор сотовой связи Verizon заявил о запуске первой общедоступной сети 5G в США. Поэтому с 11 апреля жители Чикаго и Миннеаполиса смогут воспользоваться сверхмощной 5G.

В компании Verizon сообщили, что мобильный сервис следующего поколения будет стоить более 10 долларов в месяц.

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Первым смартфоном, доступным для пользователей в сети 5G, будет Moto Z3 с 5G Moto Mod. А в конце 2019 года будут выпущены Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.

В Verizon также пообещали, что не будут ограничивать объем переданных данных в 5G-сетях. В целом компания намерена доставить 5G в более, чем 30 городов в 2019 году.

Где уже работает 5G. В конце 2018 года первые коммерческие сети 5G запустили в США и Южной Корее. Новая мобильная сеть оператора базируется на собственном стандарте 5G TF. Ее будут использовать до тех пор, пока не будет утвержден общепринятый стандарт 5G NR.

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