24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В США запустили службу беспилотной доставки грузов Waymo Via

- Читати новину українською

После успешного раунда привлечения инвестиций разработчик робомобилей Waymo объявил о запуске сервиса Via. Это означает, что автономные робогрузовики Waymo начнут самостоятельно доставлять грузы.

Общая сумма привлеченных инвестиций составила 2,25 миллиарда долларов. Возглавила раунд инвестиционная фирма из Кремниевой долины Silver Lake. Сразу после этого компания объявила об официальном запуске Waymo Via – службы доставки грузов автономными грузовиками, пишет CNBC.

Интересно: BMW показала концепт своего нового электромобиля – конкурента Tesla Model 3

Мы открываем маршруты вдоль транспортного коридора I-10, соединяющей Аризону, Нью-Мексико и Техас для своих грузовиков класса 8,
– заявил Джон Крафчик.

Речь идет о тяжелых грузовиках, которые Waymo тестировала на дорогах Калифорнии, Аризоны и Джорджии, а недавно перебросила еще в два штата: Техас и Нью-Мексико.

Как прошло тестирование

С момента основания автономные автомобили Waymo проехали в беспилотном режиме более 32 миллионов километров настоящими дорогами и свыше 16 миллиардов километров – виртуальными.

Кроме того у компании есть флот модифицированных минивэнов Chrysler Pacifica, которым разрешено развозить пассажиров без водителя за рулем.

"В ближайшие три года мы увидим, как эти автомобили продолжат экспансию в Фениксе. Мы увидим продолжение роста в Калифорнии, и я просто скажу: следите за нашими новостями в других отраслях рынка", – отметил Крафчик.


Парк автомобилей Waymo

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Электромобили Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
1 марта 16:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
29 февраля 22:05 Как защититься от телефонного спама: советы и инструкция
Михайло Года
29 февраля 16:04 Как превратить Android-смартфон в пульт от телевизора: инструкция
Михайло Года
Новости
Больше новостей
Залиште відгук