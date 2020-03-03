В США запустили службу беспилотной доставки грузов Waymo Via

После успешного раунда привлечения инвестиций разработчик робомобилей Waymo объявил о запуске сервиса Via. Это означает, что автономные робогрузовики Waymo начнут самостоятельно доставлять грузы.

Общая сумма привлеченных инвестиций составила 2,25 миллиарда долларов. Возглавила раунд инвестиционная фирма из Кремниевой долины Silver Lake. Сразу после этого компания объявила об официальном запуске Waymo Via – службы доставки грузов автономными грузовиками, пишет CNBC.

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Мы открываем маршруты вдоль транспортного коридора I-10, соединяющей Аризону, Нью-Мексико и Техас для своих грузовиков класса 8,

– заявил Джон Крафчик.

Речь идет о тяжелых грузовиках, которые Waymo тестировала на дорогах Калифорнии, Аризоны и Джорджии, а недавно перебросила еще в два штата: Техас и Нью-Мексико.

Как прошло тестирование

С момента основания автономные автомобили Waymo проехали в беспилотном режиме более 32 миллионов километров настоящими дорогами и свыше 16 миллиардов километров – виртуальными.

Кроме того у компании есть флот модифицированных минивэнов Chrysler Pacifica, которым разрешено развозить пассажиров без водителя за рулем.

"В ближайшие три года мы увидим, как эти автомобили продолжат экспансию в Фениксе. Мы увидим продолжение роста в Калифорнии, и я просто скажу: следите за нашими новостями в других отраслях рынка", – отметил Крафчик.



Парк автомобилей Waymo

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