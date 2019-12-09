В США завершились испытания беспилотного аэротакси

Американское подразделение Авиастроительного конценрна Airbus А3 завершило программу летных испытаний беспилотного аэротакси Vahana. За время испытаний демонстрационный образец провел в воздухе 13,4 часа и выполнил 138 полетов, в целом пролетев 903 километра.

Конструкция и особенности Vahana

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Как сообщает Aviation Week, аэротакси Vahana выполнено по схеме конвертоплана с передним и задним крыльями, возвращаются.

На консолях каждого крыла размещены по четыре электромоторы с воздушными винтами. Благодаря такому конструкторскому решению летательный аппарат способен на вертикальные взлет и посадку и быстрый горизонтальный полет (подобно самолетов).

Vahana имеет в длину 6,2 метра, ширину – 5,7 метра и высотой – 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.



Конструкция Airbus Vahana

Назначение

Согласно предварительным планам, при штатном использовании Vahana будет перевозить одного пассажира, или какой-нибудь груз.

Другие образцы

До настоящего времени подразделение A3 создало два демонстрационных образца аэротакси Vahana, однако второй аппарат в летных испытаниях участия не принимал.

Первый полет и детали программы

Первый полет Vahana состоялся в феврале 2018 года. Наибольшее расстояние, которое пролетело аэротакси Vahana, составляет 50,24 километра. Самый длительный полет аппарата составил 19 минут 56 секунд.

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Максимальная скорость, которой достиг демонстратор Vahana во время летных испытаний, составила 100 узлов (185,2 километра в час).

Программа летных испытаний Vahana завершилась 14 ноября 2019 года. О дальнейшей судьбе проекта A3 пока не обнародованы какие-либо подробности.

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