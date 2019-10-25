В СССР работали над первым многоместным космическим кораблем: детали

"Роскосмос" опубликовал документы, графики, схемы и фотографии, свидетельствующие о разработке первого многоместного космического корабля в СССР. Новые материалы дают представление о том, как создавали корабль и кто был ответственен за те или иные решения.

Архивные материалы посвященные кораблю "Восход-1", который запустили 12 октября 1964 года с космодрома Байконур. На борту корабля находились космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. "Восход-1" облетел планету 16 раз и успешно вернулся на Землю, говорится на сайте ведомства.

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В частности, в архиве можно найти документ, подписанный Сергеем Королевым, в котором говорится о разработке нового аппарата на основе одноместного "Восхода" – первого действующего космического корабля, на котором 12 апреля 1961 года совершил полет Юрий Гагарин.



"Восход"

Всего корабли серии "Восход" выполнили пять успешных космических запусков. Опыт работы над "Восходом" и "Востоком" помог советским инженерам создать космический корабль "Союз", который сделал более 130 успешных стартов.

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