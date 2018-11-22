В Steam началась осенняя распродажа игр
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционная осенняя распродажа. Пользователи платформы от Valve смогут приобрести игры по значительно сниженным ценам, к слову, на некоторые тайтлы скидка достигает 90%.
Об этом сообщается на официальном сайте Steam.
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Акция продлится до 27 ноября до 20:00 по киевскому времени. Кроме того, компания Valve объявила, что пользователи получат возможность выбрать номинантов на премию Steam в 8 категориях.
Сейчас по сниженной цене можно приобрести более 14 тысяч товаров. Вот несколько интересных предложений:
- Shadow of the Tomb Raider (-50%)
- Assassin's Creed Odyssey (-33%)
- Far Cry 5 (-50%)
- Final Fantasy XV: Windows Edition (-50%)
- Grand Theft Auto V (-34%)
- Sid Meier’s Civilization VI (-70%)
- Jurassic World Evolution (-60%)
- Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (-67%).
Отметим, что скидка на игры не будет меняться на протяжении всей акции.
В Steam стартовала традиционная осенняя распродажа
Кроме Steam, большие распродажи (только на этот раз по случаю "Черной пятницы") также начались в PS Store, Xbox Live, Origin, Battle.net, GOG.com и других сервисах цифровой дистрибуции.
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