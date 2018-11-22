В Steam началась осенняя распродажа игр

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В Steam началась осенняя распродажа игр
В Steam началась осенняя распродажа игр / Фото из свободных источников

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционная осенняя распродажа. Пользователи платформы от Valve смогут приобрести игры по значительно сниженным ценам, к слову, на некоторые тайтлы скидка достигает 90%.

Об этом сообщается на официальном сайте Steam.

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Акция продлится до 27 ноября до 20:00 по киевскому времени. Кроме того, компания Valve объявила, что пользователи получат возможность выбрать номинантов на премию Steam в 8 категориях.

Сейчас по сниженной цене можно приобрести более 14 тысяч товаров. Вот несколько интересных предложений:

  1. Shadow of the Tomb Raider (-50%)
  2. Assassin's Creed Odyssey (-33%)
  3. Far Cry 5 (-50%)
  4. Final Fantasy XV: Windows Edition (-50%)
  5. Grand Theft Auto V (-34%)
  6. Sid Meier’s Civilization VI (-70%)
  7. Jurassic World Evolution (-60%)
  8. Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (-67%).

Отметим, что скидка на игры не будет меняться на протяжении всей акции.

Steam
В Steam стартовала традиционная осенняя распродажа

Кроме Steam, большие распродажи (только на этот раз по случаю "Черной пятницы") также начались в PS Store, Xbox Live, Origin, Battle.net, GOG.com и других сервисах цифровой дистрибуции.

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Теги: Техно Игры Steam
Источник: Техно
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