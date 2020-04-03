В Steam началась распродажа игр Xbox Game Studios со скидками до 75%
Похоже перед выходными Steam решил порадовать пользователей очередными скидками. Очень уместно, учитывая последние события. На этот раз скидки доступны на игры Xbox Game Studios. Тайтлы отдают с бешеными скидками вплоть до 75%. Именно этой студии принадлежат серии Gears, Age of Empires и, конечно же, Halo.
В акции участвует уйма игр и бандлов. Некоторые из них сбавили в цене впервые. Среди игр от Xbox Game Studio есть действительно достойные экземпляры, так что не пропустите.
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На что стоит обратить внимание
Например, комплект Halo: The Master Chief Collection подешевел только сейчас – и сразу на 20%. Вот несколько наиболее выгодных предложений распродажи:
- Age of Empires: Definitive Edition — 252 гривны (-50%)
- Age of Empires II: Definitive Edition — 454 гривны (-10%)
- Age of Empires III — 119 гривен (-75%)
- Fable Anniversary — 107 гривен (-75%)
- Gears 5 — 349 гривен (-50%)
- Halo: Combat Evolved — 135 гривен (-20%)
- Halo: Reach — 135 гривен (-20%)
- Halo: The Master Chief Collection — 383 гривны (-20%)
- Halo Wars — 202 гривны (-60%)
- Hellblade: Senua's Sacrifice — 128 гривен (-66%)
- Killer Instinct — 119 гривен (-75%)
- Ori and the Blind Forest — 69 гривен(-75%)
- Quantum Break — 119 гривен (-75%)
- Recore: Definitive Edition — 139 гривен (-50%)
- Sunset Overdrive — 140 гривен (-50%)
- State of Decay Year-One Survival Edition — 189 гривен (-50%)
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