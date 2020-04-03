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В Steam началась распродажа игр Xbox Game Studios со скидками до 75%

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Скидки в Steam до 75% / Скриншот

Похоже перед выходными Steam решил порадовать пользователей очередными скидками. Очень уместно, учитывая последние события. На этот раз скидки доступны на игры Xbox Game Studios. Тайтлы отдают с бешеными скидками вплоть до 75%. Именно этой студии принадлежат серии Gears, Age of Empires и, конечно же, Halo.

В акции участвует уйма игр и бандлов. Некоторые из них сбавили в цене впервые. Среди игр от Xbox Game Studio есть действительно достойные экземпляры, так что не пропустите.

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На что стоит обратить внимание

Например, комплект Halo: The Master Chief Collection подешевел только сейчас – и сразу на 20%. Вот несколько наиболее выгодных предложений распродажи:

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Автор: Михаил Года
Теги: Xbox Microsoft Steam Техно Игры
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