В Steam стартовала распродажа игр Fallout: детали акции

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В Steam стартовала распродажа игр Fallout
В Steam стартовала распродажа игр Fallout / Фото из свободных источников

Осень – это не только пора громких релизов, но и громких распродаж. Свои двери для экономных покупателей уже открыли магазины Epic Games Store, Humble Bundle и PS Store. Steam также приготовил приятный сюрприз для геймеров порадует их пониженной ценой на серию игр Fallout.

В Steam стартовала распродажа игр легендарной серии Fallout. Большие скидки получили как относительно новые части, выпущенные под крылом Bethesda Softworks, так и общепризнанные ранние части франшизы.

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Какие игры можно приобрести со скидкой?

Акция продлится до 29 октября. Примечательно, что скандальная Fallout 76, которая доступна в магазине Bethesda, тоже получила скидку – сейчас ее продают по 23,99 евро (ориентировочно 669 гривен). Покупателям игры дарят сборник Fallout Classic Collection.

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Теги: Цены Bethesda Steam Техно Игры
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