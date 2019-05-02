В Steam зарегистрировался миллиардный игрок

Незаметно для сообщества игроков в Steam зарегистрировали миллиардный аккаунт. Steam ID Finder показывает, что аккаунт создали 28 апреля.

Признание "юбилейного" аккаунта. Как сообщает PC Gamer, Valve никак не отреагировала на это событие, возможно, потому, что это число не так много значит для компании, как число активных пользователей ежедневно или ежемесячно. С другой стороны, игроки уже активно поздравляют владельца "юбилейного" профиля и просят его о добавлении в друзья.

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Почему количество аккаунтов в Steam не показатель? Проблема использования количества учетных записей в качестве мерила успеха игровой площадки состоит в том, что ряд из этих аккаунтов заблокированы, другие являются вторыми или даже третьими для владельца, а некоторые так и вовсе всего лишь боты. Поэтому, наиболее правильным для оценки будет смотреть на актуальные показатели текущего онлайна.

Активность пользователей в Steam. Отметим, в прошлом году число одновременно активных пользователей Steam превысило 18 миллионов, в какой-то мере благодаря огромному успеху PlayerUnknown's Battlegrounds, и с тех пор этот показатель держится в пределах 15 миллионов.

В 2018 году общее число игроков в Steam в среднем составило 47 миллионов в день и 90 миллионов в месяц, что на 23 миллиона больше, чем в предыдущем году.

Конкуренция с Epic Games Store. Steam по-прежнему остается крупнейшей площадкой по продаже PC-игр, хотя теперь у него есть конкурент – Epic Games Store.



Распределение выручки в Epic Games Store и Steam

Однако, это не изменит количество зарегистрированных пользователей, и в Steam по-прежнему есть сотни и тысячи игр, но, поскольку все больше издателей предпочитают альтернативную платформу, количество одновременно активных игроков в будущем может заметно упасть, если так и будет продолжаться.

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