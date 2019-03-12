В Техасе успешно испытали украинскую ракету

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В Техасе успешно испытали украинскую ракету
В Техасе успешно испытали украинскую ракету / fireflyspace.com/

Частная космическая компания Firefly Aerospace провела очередной тест двигателя будущей ракеты-носителя Alpha. В общем испытание длилось 60 секунд и было признано успешным.

К слову, компания планирует тестовый полет Alpha, но уже с тремя такими двигателями. Вероятнее всего он состоится в декабре. Об этом сообщили на сайте "Укринформ".

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Ракету-носитель Alpha запустят с площадки базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Запуск ракеты, которую разрабатывает компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова, запланирован на вторую половину 2019 года.


Ракета Alpha

Что известно о ракете-носителе Alpha? Alpha – кислородно-керосиновая ракета с двигателями без турбонасоса и частично композитным корпусом. Создается для вывода до 1 тонны груза на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов на солнечно-синхронную. По словам разработчиков, ценник запуска будет в районе 15 миллионов долларов. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине.

Стоит заметить, что компания украинского бизнесмена Firefly Aerospace также собирается разработать тяжелую ракету Beta. Ее могут сложить из нескольких модернизированных ракет Alpha. Аналогичный метод применяет, например, SpaceX со своей Falcon Heavy, составленной из трех Falcon 9.

Ракети Firefly Alpha та Firefly Beta
Ракеты Firefly Alpha и Firefly Beta

Beta проектируют для доставки на низкую околоземную орбиту до 4 тонн груза, и до 3 тонн на солнечно-синхронную.

Смотрите видео: испытания двигателя ракеты-носителя Alpha

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Теги: Новости Украины Новости США Техно Новости Техно Космос SpaceX Техас
Источник: 24 Канал
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