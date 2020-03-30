В Telegram появились папки для бесед и статистика каналов

Мессенджер Павла Дурова Telegram получил очередное обновление до версии 6.0. На этот раз среди нововведений – папки для бесед, статистика каналов и новые анимированные эмодзи.

Ранее функция папок была доступна только на сторонних клиентах Telegram и в бета-версиях официальных клиентов, теперь же папки официально работают на всех устройствах.

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Для чего нужны папки

Главная цель папок – помочь пользователю разделить чаты на категории: можно отделить рабочие беседы от диалогов с друзьями, распределить каналы на познавательные и развлекательные и прочее. Также можно выделить отдельное место для ботов, групповых бесед, личных бесед и непрочитанных сообщений. Все папки синхронизируются между устройствами.

Папки в Telegram 6.0:

Папки позволяют удобно отсортировать беседы и каналы в Telegram 6.0

Внутри папки можно закреплять беседы, но уже не 5, как в главной ленте, а сколько угодно. В одной папке может быть до 100 бесед, а самих папок – 10. Их можно менять местами и закреплять за ними различные иконки.

Статистика

Статистика каналов доступна их владельцам, но при условии, если на канал подписалось более тысячи пользователей. Там можно увидеть охват публикаций, прирост абонентов и другую информацию.



Данные для просмотра статистики канала открываются после тысячи подписчиков

Анимированные эмодзи

Среди новых анимированных эмодзи – игровой кубик. Если отправить его отдельным сообщением, он покажет случайное число от 1 до 6. Это число будет одинаковым как у отправителя, так и получателя. Другие эмодзи посвящены коронавирусу.

Новые анимированные эмодзи в Телеграмм 6.0:

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